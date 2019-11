शपथ लेने से पहले उद्धव ठाकरे ने किया भाई को फोन, शामिल होने का दिया न्योता

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 28 नवंबर का दिन काफी अहम बन गया है। क्योंकि लंबी जद्दोजहद और जोड़-तोड़ के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो रहा है। ठाकरे परिवार का पहला सदस्य उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है।

यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के शपथ समारोह को एक भव्य जलसे के तौर पर प्रस्तुत करने की तैयारी है। देशभर के तमाम दिग्गज नेताओं को इस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। तमाम दिग्गजों के बीच उद्धव ठाकरे ने पर्सनली जिस नेता को फोन किया है वो है उनका भाई राज ठाकरे।

उद्धव ठाकरे के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, शपथ लेने से पहले ही बीजेपी को लगा बड़ा झटका, तीन विधायकों ने दिया समर्थन

Mumbai: Congress' Balasaheb Thorat, Shiv Sena's Eknath Shinde & NCP's Jayant Patil to address a joint press conference, ahead of swearing-in ceremony of Shiv Sena chief & 'Maha Vikas Aghadi' leader Uddhav Thackeray, today. The Common Minimum programme will be released.(file pics) pic.twitter.com/MhJW4zubud