उद्धव ने कामकाज संभलाते ही पलटा पिछली सरकार का फैसला, आरे कॉलोनी में रोका मेट्रो शेड का काम

नई दिल्ली। ठाकरे परिवार के चश्मो चिराग उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया। इसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। खास बात यह है कि इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को तुरंत काम शुरू करने की हिदायत दे डाली।

कार्यभार संभालाने के बाद एक बार फिर उद्धव ठाकरे मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें चुनौतियों से निपटना है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है।

Maharashtra Chief Minister's Office (CMO): Immediately after taking charge, CM Uddhav Thackeray held a meeting with senior officers at Mantralaya & instructed them to start development related works immediately and be cautious against wastage of public money. pic.twitter.com/pjNnz5ApaX

Aaditya Thackeray, Shiv Sena to ANI on Aarey car shed project stopped: All the people of Mumbai are happy with this decision. Development works will continue but the harm that was being done to the environment will be stopped. https://t.co/3PCV0iIede pic.twitter.com/KyIeUF6JNm