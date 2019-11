महाराष्ट्र में अगले सीएम बनेंगे उद्धव ठाकरे, शिवसेना ने लगाई मुहर

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही खींचतान अब रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। सत्ता की चाबी हासिल करने में जुटी शिवसेना को समर्थन देने के पीछे एनसीपी-कांग्रेस अब तक सस्पेंस बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि आखिरकार महाराष्ट्र में इतने लंबे चले सियासी संग्राम के बीच प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा?

शिवसेना ने इस सवाल पर से पर्दा उठा दिया है। शिवसेना की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे ना कि आदित्य ठाकरे।

Nawab Malik, NCP after party's core group meeting on govt formation in Maharashtra: We are waiting for Congress to take a decision. We fought elections together and whatever will be decided, it will be decided together. pic.twitter.com/zs7uo379W2