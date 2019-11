केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, चंद्रयान-2 मिशन दोनों मोर्च पर रहा सफल

नई दिल्ली। संसद के भीतर बृहस्पतिवार को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के महात्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 को लेकर चर्चा हुई। राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को असफल बताना अनुचित होगा।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद मानस रंजन भूनिया के सवाल के जवाब में अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक कोशिशों में प्रक्रियात्मक व प्रक्रियागत घटनाएं होती हैं।

सिंह ने राज्यसभा में कहा, "चंद्रयान-2 मिशन को हर भारतीय ने उत्सुकता के साथ देखा। इसमें कुछ हद तक निराशा हुई जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। लेकिन इसे असफलता के रूप में बताया जाना अनुचित होगा।"

"Unfair to term #Chandrayaan2 mission as a failure. India proud of its scientists. Let's not forget USA had succeeded in soft landing on Moon only in 8th attempt". #RajyaSabha pic.twitter.com/uVXjggU9uu