किसानों की मांगों पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में होगा महामंथन, लिए जा सकते हैं बड़े निर्णय

नई दिल्ली। कल किसानों की मांगों पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। जिसमें कैबिनेट के मंत्री कई अहम फैसले ले सकते हैं। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कृषि मंत्री, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल के अलावा नितिन गडकरी कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। यह मीटिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। जानकारी के अनुसार यह मीटिंग आज सुबह 11 बजकर 25 मिनट में आयोजित की जाएगी।

Union Cabinet meeting scheduled to be held at 1125 hours tomorrow, via video conferencing