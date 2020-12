केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले - विपक्ष न करे राजनीति, किसानों को भड़काने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ आज की बैठक में कृषि कानूनों को लेकर किसानों की शंकाओं को दूर किया जाएगा। हाल की बैठकों में कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया भी गया है। अब विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। विरोधी दलों के नेता किसानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की आज की बैठक लाभकारी साबित होगी और किसान अपना विरोध वापस ले लेंगे।

Farmers' doubts will be cleared in today’s meeting with Centre. In recent meetings, some issues were clarified. It's Opposition's politics, they're instigating the protest. The meeting will be fruitful & we expect farmers will roll back protest: MoS Agriculture, Kailash Choudhary pic.twitter.com/RvXXHJKgJl