अभिनेता अक्षय कुमार के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया खास ट्वीट

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों लोगों के निशाने पर हैं। वजह है कि मतदान के दिन उनका नदारद रहना। जी हां इस वजह से पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार जनता के गुस्से का शिकार हैं। लेकिन अब उनकी मदद के लिए केंद्रीय मंत्री ने हाथ बढ़ाया है। जी हां भाजपा के वरिष्ठ नेता किरण रिजिजू ने अक्षय कुमार के सपोर्ट में ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिये किरण ने अक्षय कुमार को सच्चा देशभक्त बताया।

Dear @akshaykumar ji, no one can question your patriotism. Your motivation to our Armed Forces personnel and the way you generated funds for our martyrs through #BharatKeVeer programme will remain an example for every patriotic Indian. https://t.co/RdFl2oyKhF

रिजिजू ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि डियर अक्षय कुमार, कोई भी आपकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। आपने सेनाओं का मनोबल बढ़ाने और भारत के वीर वेबसाइट के जरिए शहीदों के लिए फंड एकत्रित करने का जो काम किया है वह हर देशभक्त भारतीय के लिए मिसाल है।

Thank you so much @KirenRijiju Sir, and I apologise for the delayed response. I am grateful for your kind words. Please be assured, my commitment to #BharatKeVeer and to the Indian armed forces would remain steady, no matter what 🙏🏻 https://t.co/W1298prsEQ