खास कार से संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सबको चौंकाया

नई दिल्ली। संसद का शीतकालनी सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। खास बात यह है कि 2019 का ये आखिरी संसद सत्र है। सत्र के लिए तमाम दलों के सांसद सदन पहुंचे। दरअसल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३७० हटने, दो राज्यों में विधानसभा होने और अयोध्या विवाद का फैसला आने के बाद यह संसद का पहला सत्र भी है। हालांकि सदन पहुंचने वाले सांसदों में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ने सबको चौंका दिया।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जब संसद पहुंचे तो पहले ऐशे सांसद बन जो बैटरी वाली कार से पहुंचे। हालांकि इससे पहले नितिन गडकरी भी ई रिक्शा से सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे थे। लेकिन कार से पहुंचने वाला प्रकाश जावड़े कर पहले नेता हैं।





union minister Prakash Javadekar arrived at Parliament in an electric car today, he says, "Government is gradually switching to electric cars as they are pollution-free. I appeal to people to contribute to fight pollution- start using public transport, electric vehicles etc". pic.twitter.com/sCHG1H2KwJ