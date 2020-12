केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन बोले - केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव बेमतलब की कवायद

नई दिल्ली। गुरुवार को केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पेश प्रस्ताव पास होने की घटना को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बेकार की कवायद करार दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार को लेकर संसद द्वारा पहले से ही कानून पारित है। केरल सरकार का यह कदम देश के नेशनल सेंटीमेंट से अलग है। इससे केरल की जनता का अहित होगा।

If Kerala govt is so particular that every farmer should sell his produce as per APMC act, Kerala should enact such a law. GoI has brought this law to give better remuneration to farmers: V Muraleedharan, MoS MEA on Kerala Assembly passing resolution against 3 farm laws https://t.co/neSQkUHfOR