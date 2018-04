नई दिल्ली । उन्नाव गैंगरेप मामले में यूपी डीजीपी ओपी सिंह और प्रधान सचिव ने प्रेस कॉंफेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी है। डीजीपी ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले तक विधायक आजाद है। क्योंकि अभी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर सिर्फ आरोप लगा है। हालांकि उन्होंने माना कि यूपी पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती है। उन्होंने कहा कि यदि एसआईटी जांच में विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाते हैं तो उनपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अब विधायक की गिरफ्तारी पर सीबीआई ही फैसला करेगी। वहीं यूपी पुलिस ने जांच से पल्ला झाड़ लिया है।

Nobody is defending him(#KuldeepSinghSengar), all we are saying is that we have to hear both sides. Now case has been given to CBI, they will decide on arrest: OP Singh,UP DGP #UnnaoCase pic.twitter.com/8vBYvJdn4x