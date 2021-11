कांग्रेस परोस रही मुद्दे, सलमान खुर्शीद के 'बुक बम' के बाद राशिद अल्वी के 'राक्षसी' बयान पर बवाल

देश की राजनीति में हिंदू-मुस्लिम एक ऐसा मुद्दा है जिसका कांग्रेस के लिए भाजपा से मुकाबला करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। एक बार फिर ये पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू-मुस्लिम मुद्दे में उलझती नजर आ रही है। अभी सलमान खुर्शीद के विवादित किताब को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि राशिद अल्वी ने हिंदू-मुस्लिम मसले में अपने बयान से आग में घी डालने का काम किया है। इससे भाजपा को कांग्रेस को घेरने और हिंदुओं को लुभाने के उसके प्रयासों को शून्य करने का अवसर मिल गया है। वहीं, कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए गुलाम नबी आजाद को भी मैदान में उतार दिया है। खुर्शीद की किताब और फिर राशिद अल्वी का विवादित बयान, इन दोनों ने ही यूपी के चुनावी मुद्दों को धार्मिक मुद्दों की ओर मोड़ दिया है।

राशिद अल्वी का बयान और भाजपा का हमला

दरअसल, उत्तर प्रदेश के संभल के ऐचोड़ा कम्बोह में पांच दिवसीय कल्कि महोत्सव चल रहा है जिसमें कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी पहुंचे थे। इस महोत्सव में राशिद अल्वी ने जय श्रीराम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालनेमी राक्षस से कर दी, जिसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस हिन्दू विरोध के मुद्दे पर चारों तरफ से घिर गई है। राशिद अल्वी ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाकर देश के लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। आज जो जय श्री राम बोलते हैं, वे बिना नहाए बोलते हैं। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वे सब मुनि नहीं हैं”।

भाजपा ने तुरंत इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, "सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर (राक्षस) बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है।"

इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी को कई लोगों ने आड़े हाथों लिया।

Dear Hindus,



Next time when you think of voting for Congress, remember what Hinduphobic @INCIndia

leader Rashid Alvi said,



'People who chant "Jai Shri Ram" are Not Saints But Demons...'#rashidalvi #Hindutva #JaiShriRam



pic.twitter.com/6ruQC9XyR6