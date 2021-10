यूपी सरकार ने नहीं दी राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत

नई दिल्ली। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को लखीमपुर खीरी जाने के कार्यक्रम का ऐलान किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात इस प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाजत नहीं दी। यूपी सरकार ने तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में घटी घटना के बाद लागू धारा 144 का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया।

ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि देर रात यूपी सरकार ने धारा 144 लागू होने के चलते उनके आवेदन को खारिज कर दिया।

प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के भी शामिल होने की जानकारी थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधमंडल बुधवार दोपहर 12 बजे लखनऊ पहुंचेगा।

UP Govt denies permission to Congress delegation led by Rahul Gandhi to visit Lakhimpur Kheri area in the wake of Sec 144 that has been imposed following Oct 3 incident



Earlier Cong General Secy KC Venugopal had sought permission for Rahul Gandhi-led delegation to visit the area