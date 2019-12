नई दिल्‍ली । मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला बिल लोकसभा में पेश कर दिया। लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगाम शुरू कर दिया। ने वाले हैं। बिल के प्रावधानों को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह में तीखी बहस हुई। अमित शाह ने कहा कि नागरिक संशोधन बिल 2019 अल्‍पसंख्‍यकों के खिलाफ नहीं है। बता दें कि बिल का कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां कड़ा विरोध कर रही हैं। बिल पेश होने के बाद लोकसभा में हंगामें के आसार हैं।

Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha, to Opposition on #CitizenshipAmendmentBill2019 : I will answer all questions on the Bill. Tab House se walkout mat karna. https://t.co/x6fZwdN3Li pic.twitter.com/qYi72NonZl — ANI (@ANI) December 9, 2019

इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी की रविवार को सोनिया गांधी के साथ पार्टी की संसदीय समिति की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चौधरी के अलावा राज्यसभा में पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में चीफ विप के. सुरेश, गौरव गोगोई समेत कई नेता मौजूद थे।

लोकसभा में 303 सांसदों के साथ बहुमत रखने वाली बीजेपी के लिए निचले सदन में बिल को पारित कराना आसान है। हालांकि राज्यसभा में इसे बिल को मंजूरी दिलाने के लिए उसे गणित साधना होगा।

Lok Sabha: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury on #CitizenshipAmendmentBill," It nothing but a targeted legislation over minority people of our country". Union Minister Amit Shah says, "This Bill is not even .001% against minorities in the country". pic.twitter.com/vMBwDz5dVk — ANI (@ANI) December 9, 2019

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए इसका तीखा विरोध कर रहे हैं।

सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला बिल पेश करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा।

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है।

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने दी जानकारी।

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन करते AIDUF सांसद बदरुद्दीन अजमल।

पाकिस्तान-बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी प्रतिदिन कम हुई है। उन्हें भारत शरण नहीं देगा तो कौन देगाः मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री

नागरिकता संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, 'हिदुओं के लिए और कोई देश नहीं है। मुसलमानों के लिए कई देश हैं। घुसपैठियों की भारत में कोई जगह नहीं।'

नागरिकता संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का बयान, 'दूसरे देशों में हिंदू-सिख सुरक्षित नहीं हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके लिए शरणस्थली बने। देश को इसका समर्थन करना चाहिए।'

दिल्लीः नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में जंतर-मंतर पर AIUDF का प्रदर्शन।

बीजेपी सांसद विजय गोयल ने राज्यसभा में उठाया दिल्ली में लगी आग का मुद्दा, कल आग से 43 लोगों की हो गई थी मौत।



असमः नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में कई संगठनों ने बुलाया बंद। गुवाहाटी में नहीं खुलीं दुकानें।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोले AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल, 'यह बिल संविधान और हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है। हम इसे रिजेक्ट करते हैं, विपक्ष हमारे साथ है। हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे।

सिटिजनशिप बिल के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया

सिटिजनशिप बिल पेश होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह लोक सभा पहुंचे