उत्तराखंड का नया सीएम चुनने रवाना हुए नरेंद्र सिंह तोमर, विधायक दल की बैठक में पुरंदेश्वरी, दुष्यंत गौतम भी लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ( Tirath Singh Rawat ) के इस्तीफे के बाद अब सबकी नजरें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर टिकी हैं। इस बीच उत्तराखंड में ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Singh Tomar ) उत्तराखंड जाने के लिए दिल्ली के अपने घर से निकल चुके हैं।

वह पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि तोमर के साथ ही बीजेपी महासचिव डी पुरंदेश्वरी भी की उपस्थिति भी पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक के तौर पर रहेगी।

Union Minister Narendra Singh Tomar leaves for Uttarakhand following the resignation of State Chief Minister Tirath Singh Rawat. Visuals from outside his residence.



CM Rawat yesterday tendered his resignation to Uttarakhand Governor Baby Rani Maurya pic.twitter.com/DkGKE1sLkJ