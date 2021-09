उत्तराखंडः कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से की अपने पूर्व विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग

देहरादून। देश के तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस काफी सख्त तेवर में आती नजर आ रही है। पंजाब में ताजा घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस ने उत्तराखंड में बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने एक पूर्व विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, "जैसा की आपको यह पहले से ही पता है कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक राजकुमार है। राजकुमार कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिह्न पर विधायक निर्वाचित हुए थे। उनके द्वारा बिना विधानसभा सदस्य पद से त्याग दिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई है।"

उन्होंने आगे लिखा, "चूंकि राजकुमार वर्तमान कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिह्न पर निर्वाचित विधायक हैं और बिना पार्टी की सदस्यता व विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजकुमार के विरुद्ध संविधान में उल्लिखित दल-बदल कानून के तहत ना केवल उनकी मौजूदा विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।"

Congress writes to Uttarakhand Assembly Speaker seeking suspension of membership of MLA from Purola, Rajkumar, who joined BJP earlier this month. Congress also sought his disqualification from the State Assembly elections next year pic.twitter.com/5VAspBuV58