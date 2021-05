केरल में हार के बाद कांग्रेस में उठी नेतृत्व बदलाव की मांग, वीडी सतीशन को मिली नेता विपक्ष की कमान

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव (Kerala Assembly Election) में बुरा हार के बाद से कांग्रेस खेमे में घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हार के बाद से कांग्रेस खेमे में फूट बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कई नेताओं ने राज्य में नेतृत्व स्तर पर सुधार की मांग की है।

वहीं इस नाराजगी के बीच कांग्रेस ने वीडी सतीशन को विधानसभा में बतौर विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को ही दोबारा सत्ता हासिल करने वाले पिनराई विजयन के नए कैबिनेट सदस्यों ने शपथ ली।

