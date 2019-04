नई दिल्ली। सेना के नाम पर वोट को लेकर उठे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रपति को लिखे खत को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल सेना के नाम पर वोट मामले को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी को लेकर दो पूर्व सैन्य अधिकारियों ने किनारा कर लिया। दो पूर्व सैन्य अधिकारियों के इस बयान के बाद मामला गर्मा गया है। थोड़ी देर बाद पूर्व नेवी चीफ विष्णु भागवत ने ये कहकर कि उन्होंने राष्ट्रपति को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है मामले को गर्मा दिया। इसके कुछ समय बाद मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने की बात मानी। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति भवन ने भी पूर्व सैन्य अधिकारियों की ओर से मिले किसी भी तरह के खत से इनकार किया था।

ये है पूरा मामला

शुक्रवार सुबह खबर आई कि 150 से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिख इसपर शिकायत की है। लेकिन राष्ट्रपति भवन ने इस तरह की किसी भी चिट्ठी मिलने से इनकार किया। इसके थोड़ी देर बाद ही दो सैन्य अधिकारियों, जिनके नाम चिट्ठी में शामिल बताए जा रहे हैं उन्होंने इस तरह के किसी भी खत को गलत बताया। जबकि पूर्व नेवी चीफ विष्णु भागवत ने चिट्ठी लिखने की बात कही। भागवत ये खुलासा एक निजी चैनल से बातचीत में किया।

Major General Harsha Kakkar (who is 31st on the list of armed forces veterans who purportedly wrote letter to President): Yes, I had given my consent for being a signatory to the letter. I had given my consent only after knowing the contents of it. (file pic) pic.twitter.com/o8rqGfqyAp — ANI (@ANI) April 12, 2019

Air Chief Marshal NC Suri to ANI: To put an end to it,I wrote that armed forces are apolitical&support the politically elected govt. And no, my consent has not been taken for any such letter. I don’t agree with whatever has been written in that letter. We have been misquoted. 2/2 https://t.co/pAU6L6CZ54 — ANI (@ANI) April 12, 2019

इस चिट्ठी में जिन पूर्व सैनिकों का नाम शामिल है, उन्हीं में से एक रिटायर्ड एयर मार्शल एनसी सूरी ने कहा है कि उन्होंने इस प्रकार की किसी चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

उनके अलावा जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स ने भी ऐसी किसी चिट्ठी में अपना नाम होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये कहां से आया है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी राजनीति से दूर रहा हूं। 42 साल के करियर में मैंने राजनीति की बात नहीं की है। मैं नहीं जानता कि किन लोगों ने इस तरह की गलत खबर फैलाई है।

चिट्ठी के जरिये की ये शिकायत

- सत्ताधारी दल सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सैन्य ऑपरेशन का श्रेय ले रही

- देश की सेना को 'मोदी की सेना' बताया जा रहा

- विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर के चुनावी प्रचार में इस्तेमाल पर आपत्ति

- सेना के राजनीतिक इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाएं

आपको बता दें कि 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुई इस चिट्ठी में राष्ट्रपति से राजनीतिक दलों के सेना के राजनीतिक इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की गई है। यही नहीं सैन्य अधिकारियों ने इस चिट्ठी की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी है। ईसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने ये दिया तर्क

मोदी के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने चुनाव आयोग को बताया है कि पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं से बालाकोट हवाई हमले के नाम पर अपना वोट डालने की अपील वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी प्रथम दृष्टया इसके उन आदेशों का उल्लंघन है जिसमें उसने अपने प्रचार अभियान में राजनीतिक दलों से सशस्त्र बलों के नाम का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था।

Modi may try to use soldiers for votes, but it's clear that soldiers stand with India and not the BJP .

156 Veterans of the Indian Armed Forces including 8 former Chiefs of Staff write to the president of India urging him to act against Modi for trying to use soldiers for votes. https://t.co/NHUVDH2BeY — Congress (@INCIndia) April 12, 2019

कांग्रेस ने फिर साधा निशाना

कांग्रेस ने पूर्व सैन्य अधिकारियों की चिट्ठी के बहाने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस ने लिखा कि मोदी जी ने वोटों के लिए सेना के गलत इस्तेमाल की कोशिश की है। लेकिन जवानों ने साफ कर दिया है कि वे देश के साथ है ना कि भाजपा के।