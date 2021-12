Congress 137th Foundation Day: सोनिया गांधी फहराया रही थीं पार्टी का झंडा, हुआ ये हाल, लोगों ने ली चुटकी

Congress 137th Foundation Day: आज देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली (Delhi) में कांग्रेस (Congress) के मुख्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) भी शामिल हुई थीं। इस कार्यक्रम में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए थे। इस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा!

'वक्त धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बदलता जरूर है', ये पंक्तियां सुनकर शायद कांग्रेस को अच्छा लगे जो आए दिन किसी न किसी कारण उपहास का पात्र बन जाती है। कभी राहुल गांधी का सवाल कुछ और जवाब कुछ देना हो, तो कभी सिद्धू के 'पैन्ट गीली' करने वाले बोल; हर जगह किन्हीं कारणों से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को फजीहत का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के कारण स्थापना दिवस पर इस पार्टी को पानी-पानी होना पड़ा है। सोशल मीडिया पर अब लोग कांग्रेस की चुटकी ले रहे हैं।

#WATCH | Congress flag falls off while being hoisted by party's interim president Sonia Gandhi on the party's 137th Foundation Day #Delhi pic.twitter.com/A03JkKS5aC

जरूर इस झंडे के गिरने के पीछे पूंजापतियों का हाथ है। — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) December 28, 2021

समय ख़राब हैं - Time to Pack Up And Go Back to #Italy , Indication दिया है आप को आप के ईसा मसीह ने जी !— Mohit Kamboj Bharatiya (@mohitbharatiya_) December 28, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा, "समय ख़राब है - Time to Pack Up And Go Back to #Italy , संकेत दिया है आप को आप के ईसा मसीह ने जी!"एक और यूजर ने लिखा, "अब तो कांग्रेस का झंडा भी काँग्रेस मुक्त भारत चाहता है।"