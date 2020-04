पीएम मोदी का वीडियो संदेश: पी चिदंबरम ने रखी शर्त, आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने बताया निराशाजनक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ( Coronavirus and Lockdown ) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने शुक्रवार को वीडियो संदेश में देशवासियों से 5 अप्रैल यानी रविवार को रात 9 बजे नौ मिटन तक बिजली बंद कर दीया, मोमबत्ती अथवा फ्लैश लाइट जलाने की अपील की। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ( Congress Leader P Chidambaram ) ने कहा कि हम दीया जला लेंगे, लेकिन आप आर्थिक संकट ( Economic Crisis ) पर बात करेंगे या नहीं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ( RJD Leader Shivanand Tiwari ) ने पीएम के भाषण को काफी निराशाजनक और प्रलाप करार दिया।

Dear @narendramodi,

We will listen to you and light diyas on April 5. But, in return, please listen to us and to the wise counsel of epidemiologists and economists.