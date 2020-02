आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता के घर छापा

तिरुवनंतपुरम। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता वीएस शिवकुमार के आवास पर छापा मारा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शिवकुमार के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास पर यह छापेमारी की गई। कांग्रेस ने इस जांच को राजनीति से प्रेरित कदम बताया है।

इससे पहले बीते 18 फरवरी को एंटी-करप्शन ब्यूरो ने कांग्रेस नेता वीएस शिवकुमार और तीन अन्य के खिलाफ इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया था। पिछले सप्ताह केरल सरकार ने शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए विजिलेंस को हरी झंडी दे दी थी।

Kerala: Vigilance and Anti-Corruption Bureau is conducting a raid in Trivandrum at the residence of ex-health minister & Congress leader, VS Sivakumar in connection with disproportionate assets cases. The Bureau had registered a case against 3 others and him, on Feb 18. https://t.co/I8WXPdqYpN pic.twitter.com/9F0pvuExVK