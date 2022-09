विजय रूपाणी ने एक साल बाद अपने इस्तीफे पर किया बड़ा खुलासा, गुजरात चुनाव से पहले बताई बड़ी सच्चाई

गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बड़ा खुलासा है। उन्होंने एक साल बाद अपने अचानक दिए इस्तीफे को लेकर चुप्पी तोड़ी है। विस्तार से जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

Published: September 28, 2022 11:09:20 am

गुजरात विधानसभा का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों की तैयारियों भी यहां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस जहां वापसी के लिए जोर लगा रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी सूरत के नगर निगम चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के बाद से ही यहां विधानसभा में जड़ें जमाने की कोशिश में लगी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन इन सबके बीच गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने एक साल बाद अपने इस्तीफे को लेकर चुप्पी तोड़ी है। विजय रूपाणी ने बताया कि, आखिर उन्होंने क्यों और कैसे रातों रात सीएम पद से इस्तीफा दे दिया।

Vijay Rupani Reveals His Resignation Of CM Post Before Guajrat Election 2022