Vikas Dubey Encounter: प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, पूनावाला ने NHRC में की शिकायत

नई दिल्ली। शुक्रवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर ( vikas dubey encounter ) से विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गैंगस्टर 24 घंटे से कम समय पहले उज्जैन के एक मंदिर से गिरफ्तार किया गया था और उसे संरक्षण देने वालों को बचाने के लिए उसे मार दिया गया। वहीं, राजनीतिक विश्लेषक पूनावाला ( Tehseen Poonawalla ) ने विकास दुबे के एनकाउंटर ( kanpur encounter vikas dubey ) को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत करते हुए पुलिस ( up police ) की थ्योरी पर कई सवाल उठाए हैं।

विकास दुबे ( most wanted vikas dubey latest news ) एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम बेहद बिगड़ चुकी है और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फल-फूल रहे हैं। इनके बड़े-बड़े व्यापार हैं। खुलेआम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेज से होता है। इनका संरक्षण जो सत्ता में हैं उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउटंर के बाद जो 8 पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं उनके परिजनों को किस तरह से हम भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई?

प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो जो पूरे कानपुर कांड की पूरी तरह से जांच करके जो असलियत है, वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उसे पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए, जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो सांठ-गांठ है, वह सामने नहीं आएगी। उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए।

मानवाधिकार आयोग में शिकायत

राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकास दुबे की रहस्यमय मुठभेड़ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक शिकायत दर्ज की है। शिकायत में पूनावाला ने लिखा कि पिछले सप्ताह की रिपोर्ट के मुताबिक दुबे के पांच सहयोगियों की हत्या कर दी गई थी। 5 जुलाई 2020 को एक गांव में पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के बाद दुबे के सबसे करीबी अमन दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि उसके दूसरे सहयोगी बउवा दुबे को राजधानी लखनऊ से लगभग 220 किलोमीटर दूर इटावा में एक मुठभेड़ में मार दिया गया था।

उन्होंने लिखा कि विकास दुबे के आत्मसमर्पण से कुछ घंटे पहले उनके दो साथियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग-अलग मुठभेड़ में गोली मार दी थी। आरोप है कि विकास दुबे के पुलिस और राजनेताओं के साथ संबंधों ने उन्हें वर्षों तक जेल से बाहर रहने में मदद की। सामना करने से बचने के लिए विकास दुबे आगे आए और उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया।

My comments on the petition I have filed on the alleged #fake_encounter of #VikasDubey . I belive the #vikasDubeyEncounter is a staged by the UP Police to protect the UP government. I have given in the video below reasons why I believe this encounter was not genuine. https://t.co/2SgDRTmpP8 pic.twitter.com/C2emdlZfKo