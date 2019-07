त्रिपुरा: पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान आगजनी, उपद्रवियों ने 20 बाइक को किया आग के हवाले

नई दिल्ली। त्रिपुरा के धर्मनगर के पश्चिम चंद्रपुर में रविवार को पंचायत चुनावों ( panchayat poll ) के प्रचार के दौरान हिंसक झड़पे हुईं। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों की एक कार और 20 मोटर साइकिलों को जला दिया गया। हिंसा ( violence in tripura ) में तीन बीजेपी समर्थक घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्जी कराया गया है।

यह भी पढ़ें-सेना के जवानों को मिलेगा ऐसा ब्रह्मास्त्र, पत्थरबाजों को वाहन में बैठकर ही करेंगे परास्त

Tripura: One car & around 20 motorcycles of BJP Yuva Morcha members who had gone for Panchayat Polls campaigning in Paschim Chandrapur in Dharmanagar, were set on fire. 3 injured BJP supporters sent to hospital. BJP alleges CPI(M)'s role in the incident. pic.twitter.com/zgUJhG6Vou