विशाखापट्टनम गैस हादसाः मरने वालों की संख्या हुई 11, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) के विशाखापट्टनम ( visakhapattnam ) की एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री ( LG polymers Factory ) गैस रिसाव हादसे ( Vizag gas leak ) की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। वहीं एक हजार से ज्यादा लोग इस गैर रिसाव की वजह से प्रभावित हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ( Jagan Mohan Reddy ) किंग जार्ज अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों का हाल जाना। इसके बाद सीएम रेड्डी ने इस हादसे में प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने गैस रिसाव हादसे में मारे लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की।

An ex-gratia of Rs 1 crore each to be given to the families of the deceased in the #VizagGasLeakage incident. Ex gratia of Rs 10 lakhs to be given to those on ventilator: Andhra Pradesh Chief Minister YS Jaganmohan Reddy pic.twitter.com/KgtxGiPdbD