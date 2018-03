त्रिपुरा में BJP के लिए पहली बार खुला सत्ता का रास्ता, लेफ्ट को बड़ा झटका, मेघालय में कांग्रेस आगे

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर के मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में कड़ी सुरक्षा और पूरी चौकसी के बीच मतगणना जारी है। जबकि मतगणना के दौरान आ रहे रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी+ ने बहुमत हासिल कर लिया है, वहीं मेघालय में कांग्रेस एक बार फिर बढ़त बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार त्रिपुरा की धनपुर सीट से सीएम माणिक सरकार आगे चल रहे हैं। उधर, नागालैंड में बीजेपी और एनपीएफ में कांटे टक्‍कर बनी हुई है। तीनों राज्यों में विधानसभा की 69 से 60 सीटें हैं। त्रिपुरा में मतदान 18 फरवरी को और मेघालय व नगालैंड में मतदान 27 फरवरी को हुआ था। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को हो रही मतगणना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसकी गठबंधन पार्टी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व में वाममोर्चा पीछे चल रहा है।राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 59 पर मतगणना हो रही है। राज्य में 18 फरवरी को हुए चुनाव से एक सप्ताह पहले चारीलाम सीट पर माकपा के उम्मीदवार के निधन की वजह से इस सीट पर चुनाव स्थगित हो गए थे। राज्य में बीते 25 वर्षो से माकपा के नेतृत्व में सत्तासीन वाममोर्चा 40 सीटों में से 16 पर आगे बढ़ रहा है। पहले दौर की मतगणना पूरी होने के बदा भाजपा के उम्मीदवार 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं जबकि जनजातीय पार्टी आईपीएफटी के उम्मीदवार पांच सीटों पर आगे चल रहे हैं।

भाजपा ने किया दावा

माकपा के निवर्तमान विधायक और जनजातीय कल्याण मंत्री अघोर देबबर्मा (आश्रमबाड़ी), त्रिपुरा विधानसभा के उपसभापति पबित्रा कर (खयेरपुर), समीरन मलाकर (पबियाचारा), मनोरंजन देबबर्मा (मंडई बाजार), रतन दास (रामनगर), महिंद्रा चंद्र दास (कल्याणपुर-प्रमोदनगर) पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री और माकपा पोलितब्यूरो के सदस्य माणिक सरकार (धनपुर), स्वास्थ्य एवं लोकनिर्माण मंत्री बादल चौधरी (ऋषमुख), शिक्षा मंत्री तपन चक्रबर्ती (चांदीपुर), त्रिपुरा भाजपा के अध्यक्ष बिप्लब कुमार देब (बनमालीपुर), भाजपा उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन (अगरतला), रतनलाल नाथ (मोहनपुर) आगे चल रहे हैं। राज्य के 20 स्थानों में बनाए गए 59 मतगणना केंद्रों पर तीन स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी 59 सीटों पर मतगणना जारी है। मतदान केंद्रों के आसपास एहतियात के तौर पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी तपस रॉय ने आईएएनएस को बताया, "किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।

ECI trends: BJP+ leading in Tripura, BJP+ neck to neck with NPF in Nagaland, Congress leading in Meghalaya pic.twitter.com/4Xjxjdt2lX