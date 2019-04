लोकसभा के तीसरे चरण में 117 सीटों पर मतदान जारी, PM मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 117 निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार सुबह मतदान शुरू हो गया है। अपने गृह राज्य गुजरात में वोट डालने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपनी मां हीरा बेन का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस दौरान पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, वह भाग्यशाली हैं कि उनके अपने गृह राज्य गुजरात में अपना कर्तव्य पूरा करने का अवसर मिला। जैसे कुंभ में पवित्र स्नान के बाद आप पवित्र महसूस करते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के इस त्योहार में वोट डालने के बाद शुद्ध महसूस होता है

PM Narendra Modi casts his vote at a polling booth in Ranip,Ahmedabad #Gujarat #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/qOfJW7uRZC

चुनाव के इस चरण में गुजरात और केरल की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय अलग-अलग रहेगा। कहीं मतदान अपराह्न् तीन बजे खत्म होगा तो कहीं शाम छह बजे।

PM Narendra Modi after casting his vote at a polling booth in Ranip,Ahmedabad #Gujarat #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/B6jDiRf2ka