हरियाणाः विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी, सुरजेवाला ने सोमनाथ मंदिर में टेका माथा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले हर चुनाव राजनीतिक दलों के लिए काफी मायने रखता है। इन चुनावी में जीत हार उनको जनता के रुख से रूबरू करवाती है। यही वजह है की पार्टियां इसे किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं आंकती हैं। आज भी दो राज्यों हरियाणा और राजस्थान में एक एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। खास बात यह है कि दोनों जगहा मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान को लेकर वोटरों में उत्साह देखने को मिला। हरियाणा में जींद सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं।

jind , Haryana: Randeep Surjewala offers prayers at Somnath temple. He is the Congress candidate for the by-election to the legislative assembly constituency of Jind. Voting is underway for the by-election. #JindByelection pic.twitter.com/r1MeAPaBpt