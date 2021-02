पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा बड़ा सवाल

हैदराबाद (तेलंगाना)। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर निशाना साधते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी राज्य में चुनावी रैली कर सकते हैं तो उनकी पार्टी ऐसा क्यों नहीं कर सकती।

ओवैसी ने मीडियाकर्मियों से चर्चा के दौरान कहा, "अब तक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है। अगर वे आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही हमें अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं, तो कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रैलियां कर रहे हैं। अगर कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी रैलियां आयोजित कर सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते?"

उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी पाखंड करती है क्योंकि पार्टी दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अलग-अलग काम करती है। उन्होंने कहा, "टीएमसी के सांसद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान, संसद में असंतोष के बारे में बोलते हैं। लेकिन, उनके दो चेहरे हैं। वे दिल्ली में एक बात कहते हैं और बंगाल में ठीक इसके विपरीत बात करते हैं। अगर मैं वहां एक सार्वजनिक बैठक करना चाहता हूं, तो मुझे अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी लोग जो टीएमसी सांसदों के भाषणों को सुनकर ताली बजाते हैं, को विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से टीएमसी के दोहरेपन और पाखंड को दर्शाता है।"

Model Code of Conduct has not come into effect now. If they're refusing to give us permission even before that, how will election be free & fair? Narendra Modi, Amit Shah, JP Nadda can hold a rally, Congress, CPM, TMC can hold a rally. Why can't we?: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi https://t.co/cPhd1IVUPz