West Bengal : बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, कैलाश विजयवर्गीय घायल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी सियासी तनातनी के बीच गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने जारी बयान में कहा है कि मैं इस हमले में घायल हो गया हूं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार पर भी हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक डायमंड हार्बर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के वाहन पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने हम पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे हम अपने ही देश में नहीं हैं।

I have been injured in this attack. The party president's car was also attacked. We strongly condemn it. In the presence of police, goons attacked us. It felt as if we were not in our own country: BJP leader Kailash Vijayvargiya at South 24 Paraganas https://t.co/H6FFf2G8WD pic.twitter.com/KSVIhDzUN8