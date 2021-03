West Bengal : बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी, शाह सहित मिथुन चकव्रर्ती का नाम भी शामिल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में 40 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है।

For West Bengal elections, PM Narendra Modi, BJP chief JP Nadda, Home Minister Amit Shah , UP CM Yogi Adityanath, Amit Malviya, actor-turned-politicians Mithun Chakraborty and Payal Sarkar are among the star campaigners of the party pic.twitter.com/Qojmqr7EFi