पश्चिम बंगाल उपचुनावः बीजेपी को बड़ा झटका, ममता को फिर मौका

नई दिल्ली। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है। पश्चिम बंगाल की तीन विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को हुए उपचुनाव के नतीजों के लिए मतगणना जारी है।

तृणमूल कांग्रेस के तपनदेव सिन्हा ने कालियागंज विधानसभा सीट पर कब्जा जमा लिया है। उन्होंने दो हजार से ज्यादा मतों से भाजपा प्रत्याशी को हराया है।

West Bengal CM Mamata banerjee on TMC winning 1 and currently leading on rest of the 2 seats in the by-elections: This is a victory of people. This is a victory of development. Politic of arrogance will not work. People have rejected the BJP . (file pic) pic.twitter.com/lvuFwGvTWr