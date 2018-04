नई दिल्ली। राष्ट्रीय धरोहर लाल किले को देखरेख के लिए डालमिया समूह को दिए जाने के सरकार के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे देश के इतिहास में दुखद और काला दिवस बताया। विपक्ष के अलावा आमजन भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

लाल किले तक की देखरेख नहीं कर सकती सरकार?

बनर्जी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर लिखा, 'सरकार हमारे ऐतिहासिक लाल किले तक की देखरेख तक क्यों नहीं कर सकती? लाल किला हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। यहां स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसे लीज पर क्यों दिया जाए?

Why can’t the Government even take care of our historic Lal Qila ? Red Fort is a symbol of our nation. It is where India’s flag is hoisted on Independence Day. Why should it be leased out ? Sad and dark day in our history