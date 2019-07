नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस दावे पर West Bengal Government ने सफाई दी है, जिसमें कहा गया था कि West Bengal के कई मदरसों ( madrasas ) का इस्तेमाल आतंकी संगठन अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। Mamata Banerjee सरकार ने कहा कि केंद्र या Ministry of Home Affairs द्वारा राज्य की गलत तस्वीर पेश जा रही है।

TMC सरकार में नहीं बना कोई मदरसा: गयासुद्दीन मुल्ला

बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री गयासुद्दीन मुल्ला ने MHA की रिपोर्ट पर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में राज्य में एक भी नया मदरसा नहीं बना है।

इसके अलावा बंगाल में 614 मदरसे हैं। जिनका संचानल लेफ्ट सरकार के समय से ही हो रहा है। इन मदरसों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है।

केंद्र ने नहीं भेजी कोई चिट्ठी: बंगाल सरकार

गयासुद्दीन मुल्ला ने गृह मंत्रालय के दावे को खारिज करते हुए कहा कि हमें केंद्र ने अबतक कोई खत नहीं भेजा है। राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का दावा किया गया है। केंद्र सरकार लगातार बंगाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

Minister of State for Home Affairs: There are inputs of Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh using some Madrasas in Burdwan&Murshidabad for radicalization & recruitment. Relevant inputs are regularly shared with State Govts & agencies concerned with advice to take appropriate action. https://t.co/YhPlzj7Jva