West Bengal के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अमित शाह से की मुलाकात, बोले- प्रदेश में खत्म हो रहा लोकतंत्र

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के मौजूदा हालातों को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ( Jagdeep Dhankar ) ने गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) से मुलाकात की। गृहमंत्री के आवास पर हुई इस मुलाकात में राज्यपाल ने बंगाल में चल रहे हिंसक माहौल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीजेआई अरविंद एस बोबड़े को एक पत्र भी लिखा है।

What do we have in West Bengal? Al-Qaeda, spreading its fangs, people being arrested. We have illegal bomb-making factory and bombs are freely flying in every event, being carried in an ambulance. What are these people doing?: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar https://t.co/oHMtmwiF7n