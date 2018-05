नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे में तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी है। चुनाव परिणाम में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अभी तक आए चुनाव परिणामों में TMC को 4, 713 ग्राम पंचायतों पर जीत दर्ज हुई है। वहीं 2,762 सीटों पर पार्टी को भारी बढ़त है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। जबकि माकपा तीसरे स्थान पर है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 14 मई को भारी हिंसा के बीच 621 जिला परिषद, 6,123 पंचायत समितियों और 31,802 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। करीब 572 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद 16 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। वहीं मतगणना केंद्रों पर गुरुवार को भी खूनी संघर्ष दिखा। प. बंगाल पंचायत के चुनाव के नतीजे हिंसक घटनाओं के साथ आने लगे। मतगणना केंद्रों पर विपक्ष के पोलिंग एजेंटों और विपक्ष के उम्मीदवारों पर हमले हुए हैं। उम्मीदवारों और एजेंटों को मतगणना केंद्रों से बाहर कर दिए गए। उत्तर दीनाजपुर में दो लोगों को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि टीएमस कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में तोड़फोड की है। बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।

West Bengal: TMC workers celebrate as their party is leading in #PanchayatElections. Visuals from North 24 Parganas. Counting still under progress. pic.twitter.com/ZJyC8JdlK3