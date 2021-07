पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनने का रास्ता साफ, विधानसभा में प्रस्ताव पास

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से विधान परिषद बनने का रास्ता साफ हो गया है। ममता बनर्जी की सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को विधानसभा में संविधान की धारा 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के गठन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। अब संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) में इसे पेश किया जाएगा। संसद की मंजूरी मिलने का साथ ही पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो जाएगा।

196 वोटों से प्रस्ताव पास

पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 196 वोट पड़े जबकि विरोध में 69 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान सदन में 265 सदस्य मौजूद थे।

यह भी पढ़ें :- विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन का योगी सरकार पर जोरदार हमला, 2022 को लेकर की यह भविष्यवाणी

बता दें कि राज्य में विधान परिषद के गठन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यदि उनकी सरकार फिर से बनती है तो इस बार विधान परिषद का गठन किया जाएगा। बंगाल में 2 जुलाई से विधानसभा का सत्र चल रहा है।

West Bengal Legislative Assembly passes West Bengal Legislative Council resolution with 196 members voting in favour and 69 opposing it.