West Bengal: पीएम मोदी के आरोपों पर सीएम ममता का जवाब, बोलीं- BJP पैसे दे तो ले लो और TMC को वोट करो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच चुका है और अब चुनावी रैलियों के जरिए एक-दूसरे को धाराशायी करने के लिए पूरी ताकत झौंकी जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली चुनावी रैली कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में की। वहीं दूसरी तरफ सिलिगुड़ी में टीएमस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित किया।

इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जहां एक और पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के सभी आरोपों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कोलकाता में ममता के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा।

West Bengal: ब्रिगेड ग्राउंड में गरजे पीएम, कहा-ममता सिर्फ एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों?

पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए सिलिगुड़ी से ममता बनर्जी ने कहा, 'खेला होबे! हम खेलने के लिए तैयार हैं। मैं आमना-सामना करने के लिए तैयार हूं। अगर वे (भाजपा) वोट खरीदना चाहते हैं तो पैसे ले लो और वोट टीएमसी के लिए करो।'

उन्होंने इससे आगे पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा ‘पोरिबर्तन (परिवर्तन) होगा, लेकिन बंगाल में नहीं, बल्कि दिल्ली में होगा। वे (पीएम मोदी) कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन पहले भाजपा शासित बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों का हाल देखें।‘ पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हर दिन यहां पर महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं। इसके अलावा भाजपा ने बंगाल में ‘असल परिवर्तन’ का नारा दिया है।

Poribortan (change) will happen in Delhi, not in Bengal. He (PM Modi) said there is no women security in Bengal but look at UP, Bihar & other states. Women are safe in Bengal: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Siliguri pic.twitter.com/R2GLMazQH9