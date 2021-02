Bengal : जेपी नड्डा की रथ यात्रा जारी, कहा - ममता दीदी ने बंगाल के किसानों के साथ किया अन्याय

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी घमासान के बीच शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा मालदा पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में जेपी नड्डा की रथ यात्रा जारी है। जेपी नड्डा मालदा में रथ यात्रा शुरू करने से पहले कहा कि बंगाल के 25 लाख लोगों ने केंद्र से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यहां पर भी लागू किया जाए।

तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जागीं और अब कह रही है कि मैं किसान सम्मान निधि योजना लागू करूंगा। मैं, पूछता हूं वो अभी तक कहां सोई हुई थीं।

When around 25 lakh people urged to the Centre, then Mamata ji said I'll also implement Kisan Samman Nidhi Yojana. Mamata ji, elections are around the corner, what's the point repenting when the damage has already been done?: BJP President JP Nadda in Malda, West Bengal https://t.co/YLYZaPGe4S