West Bengal :  CM ममता की केंद्र से अपील - प्रवासी कामगारों को दिए जाएं 10-10 हजार रुपए

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संकट और अनलॉक-1 ( Unlock-1) के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) ने बुधवार को प्रवासी कामकारों के हित में केंद्र से आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ( Modi Government ) संकट की इस घड़ी में प्रवासी श्रमिकों (Migrant Workers) को 10-10 हजार रुपए दे।

People have been facing economic hardship of unimaginable proportions bcz of the ongoing pandemic. I appeal to Central Govt to transfer ₹10,000 each as one-time assistance to migrant labourers including people in unorganized sector. A portion of PM-CARES could be used for this.