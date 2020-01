पश्चिम बंगाल: ममता से मिले पीएम, SFI के छात्रों ने दिखाए 'गो बैक मोदी' के पोस्टर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे चुके है। कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। वहीं, राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीज मुलाकात भी हुई। वहीं, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के छात्रों ने पीएम का विरोध करते हुए 'गो बैक मोदी' के पोस्टर दिखाए।

PM मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पीएम को बता दिया है कि बंगाल में CAA और NRC स्वीकार नहीं होगा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कहा कि उन्होंने बताया कि वह कुछ दूसरे कार्यक्रमों के लिए आए हैं। ममता ने कहा कि पीएम ने उन्हें दिल्ली में आकर मुलाकात करने के लिए कहा है। ममता ने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी, क्योंकि वह बंगल में आए थे। इससे ज्यादा दोनों के बीच कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई।

West Bengal: PM Narendra Modi meets CM Mamata Banerjee in Kolkata. The PM is in Kolkata to take part in 150th anniversary celebrations of the Kolkata Port Trust. pic.twitter.com/gzm2ohEZ9U

इससे पहले पीएम मोदी के पहुंचने से पहले SFI के छात्रों ने पीएम का जमकर विरोध किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग गोबैकमोदी के साथ एक अभियान भी चलाया गया। जिसमें लोगों से हवाईअड्डे और वीआईपी रोड पर विरोध के लिए पहुंचने को कहा गया था। हालांकि, समय रहते सुरक्षाकर्मियों ने पूरा रास्ता खाली कर दिया था और प्रदर्शन की किसी संभावना को खत्म करने के लिए सड़कों पर बैरीकेड्स लगा दिए गए थे।

West Bengal: Students' Federation of India protests against PM Narendra Modi's visit to Kolkata. pm modi will be on a two-day official visit to Kolkata from today, where he will take part in various programmes including 150th anniversary celebrations of Kolkata Port Trust. #CAA pic.twitter.com/F0crHgW6hc