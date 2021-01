West Bengal : इस बार तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे - अमित शाह

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा में पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। हम इस बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उखाड़कर फेक देंगे। इतना ही नहीं हम ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की नीति को खत्म कर देंगे।

Mamata Banerjee has taken West Bengal backwards in every sphere. People of the State will never forgive her: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah addresses BJP rally in Howrah through video conferencing https://t.co/EC3tu0q9qx pic.twitter.com/98Fpy4YhcK