पश्चिम बंगाल: हिंसा के विरोध में सोमवार को SP ऑफिस का घेराव करेगी बीजेपी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में लोकसभा चुनाव से जारी राजनीतिक हिंसा ( political violence ) थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन यहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। हिंसक झड़पों में लोग मारे जा रहे हैं। वहीं, भाजपा हिंसा के विरोध में सोमवार को भाटपारा और बांकुडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय (एसपी ऑफिस) का घेराव करने वाली है।

West Bengal BJP president Dilip Ghosh: Tomorrow there is a gherao of SP office over the violence in the state. Besides Bankura, Bhatpara there are places where people are being killed. That's why people are their losing trust in this government. pic.twitter.com/6hxXwI1Fht