West Bengal : बीजेपी में सौरभ गांगुली शामिल होंगे या नहीं, दिलीप घोष ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और इंडिया टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, मुद्दे पर कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

I have no idea about it, nor has there been any discussion in the meeting: BJP West Bengal chief Dilip Ghosh when asked whether former cricketer Sourav Ganguly will be joining BJP during PM Modi's March 7 rally at Brigade Ground in West Bengal (02-03-2021) pic.twitter.com/meZGd9CImK