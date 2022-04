तेज प्रताप को बदनाम करने वाला यूट्यूबर कौन है? आखिर पूर्व CM मांझी से इसका क्या है कनेक्शन?

Tej Pratap sting operation: तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो जरिए इस बात का खुलासा किया है कि कैसे एक नाम का पत्रकार उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ खबरें प्लांट करता है जो एक साजिश के तहत करवाया जा रहा है।

Tej Pratap sting operation: लालू यादव के बड़े बेटे और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तेज प्रताप ने इसमें कहा है कि उनको बदनाम करने के लिए बड़े स्तर पर साजिश रची जा रही है। सबूत ले तौर पर उन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें वो वेद प्रकाश नाम के एक यूट्यूबर को पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप ने इस यूट्यूबर का मांझी के साथ का कनेक्शन भी दिखाया है।

Which YouTuber defaming Tej Pratap? and its connection with Manjhi