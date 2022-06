कौन है कार्तिकेय शर्मा जिन्होंने सियासी पारी की शुरुआत में दे दी अजय माकन को मात

हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में जहां एक और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है वहीं इस चुनाव के साथ ही एक चेहरा जमकर सुर्खियां बंटोर रहा है। वो नाम है कार्तिकेय शर्मा का। जिन्होंने अपनी सियासी पारी की शुरुआत में ही अजय माकन जैसे दिग्गज को मात दे दी।

हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में जहां बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन आखिरी समय पर बाजी पलट गई और अजय माकन की करारी हार हुई। इस चुनाव में माकन तो हार गए लेकिन एक नाम जरूर सुर्खियों में आ गया और वो नाम है कार्तिकेय शर्मा का। निर्दलीय उम्मीद कार्तिकेय शर्मा ने ना सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि अपनी पारी की शुरुआत में ही कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय माकन को मात दे डाली। आपको बताते हैं कि राजनीति के अखाड़े में पहली बार उतरने वाले कार्तिकेय शर्मा कौन हैं।

Who is Kartikeya Sharma who Defeated Ajay Maken In Rajya Sabha Election