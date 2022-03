कौन हैं मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान? जिन्हें BJP दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान ने रविवार को गृह मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके जम्मू-कश्मीर की राजनीति में उतरने की संभावना है और भाजपा उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी भी देगी। जानिए इनके बारे में क्यों हो रही इनके इस्तीफे की चर्चा!

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान ने रविवार को अपने पद से इसस्तीफ़ा दे दिया है। अब कहा जा रहा है जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी फारूक खान का 1990 के दशक में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान रहा है। ऐसे में 67 वर्षीय खान को केंद्र शासित प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि, अभी तक चुनावों को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है पर उम्मीद की जा रही है कि परिसीमन का काम जैसे ही खत्म होगा चुनावों की घोषणा भी कर दी जाएगी।

