सिद्धू के बाद किसे मिलेगी पंजाब कांग्रेस की कमान? इन नामों पर चर्चा तेज

पंजाब विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने में जुट गई है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज शुरू कर दी गई है।

पंजाब विधानसभा में मिली हार के बाद से पंजाब कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि कैसे एक बार फिर से कांग्रेस को खड़ा किया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद से पार्टी के नए प्रधान के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर में पार्टी प्रधान के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। इसके लिए पार्टी हाई कमान ने शनिवार को दिल्ली में एक बैठक भी बुलाई है जिसमें सभी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज शामिल होंगे।

who will be the next punjab congress president after siddhu?