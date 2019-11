संजय राउत बोले- जिसके पास बहुमत वो बनाए सरकार, हमें कोई दिक्कत नहीं

विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 10 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद अब तक भाजपा और शिवसेना गठबंधन के बीच राज्य में सरकार बनाने को लेकर सहमति नहीं हो पाई है। अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनौती देते हुए शिवसेना ने कहा है कि जिसके पास राज्य में बहुमत है, वह सरकार बना सकता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि- "हमें सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं है। जिसके पास बहुमत है वह राज्य में सरकार बना सकता है।"

राउत राज्य मंत्री रामदास कदम के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोशियारी से राजभवन में शिष्टाचार भेंट करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। शिवसेना नेताओं ने यह भी कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सरकार बनाने में राउत के साथ 175 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की।

राउत ने कोशियारी को शिवसेना संस्थापक एवं संरक्षक दिवंगत बाल ठाकरे की एक पुस्तक और वर्तमान पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की दो पुस्तकें भी भेंट कीं। इससे पहले सोमवार को निवर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही बनेगी, लेकिन फडनवीस ने दोनों पार्टियों के बीच मतभेदों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

