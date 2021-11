राजस्थान की गहलोत सरकार बढ़ाती गई पेट्रोल-डीजल पर VAT, अब दी है राहत

पेट्रोल के बढ़ते दाम पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्यों ने दीपावली के मौके पर पेट्रोल के दामों में कटौती कर आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया, परंतु मनमाने ढंग से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसके दाम घटाने की घोषणा की है। अशोक गहलोत को ये निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ा है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को जोधपुर पहंचे और यहां सार्वजनिक मंच से घोषण करते हुए कहा, “प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर प्रदेशवासियों को राहत दी जाएगी जब सभी राज्यों ने पेट्रोल-डीजल के भाव कम कम कर दिए तो हमें भी कम करने पड़ेंगे।” अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राजस्थान की जनता को डीजल-पेट्रोल सस्ता मिल सकेगा। इस निर्णय से राज्य में पेट्रोल-डीजल पर जारी सियासत पर भी लगाम लग गई है।

When all the states have reduced prices, we would also have to reduce it: Rajasthan CM Ashok Gehlot on the reduction of VAT on petrol on diesel (09.11.2021) pic.twitter.com/dOMzLQaexR

दबाव में झुके अशोक गहलोत

दरअसल, दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 5 व 10 रुपए की कटौती की थी, अब केंद्र सरकार पेट्रोल पर 27.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 21.8 रुपये लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। बता दें कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूलती है और वैट का पैसा राज्यों के खातों में जाता है। केंद्र सरकार के इस निर्णय को साल 2022 में होने वाले पांच राज्यों के चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में डीजल और पेट्रोल से वैट को कम किया, परंतु कुछ राज्यों ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि, पंजाब सरकार ने अचानक से वैट (VAT) घटाकर कांग्रेस शासित राज्यों में पहली सरकार बन गई जिसने पेट्रोल-डीजल को सस्ता किया। इसके बाद राजस्थान की गहलोत सरकार पर पेट्रोल-डीजल के दाम करने का दबाव बढ़ने लगा था।

भाजपा को भी गहलोत सरकार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। इस पत्र में उन्होंने राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर कम करने के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निर्देश देने की बात कही थी। इस पत्र में पूनिया ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि कैसे राजस्थान में पेट्रोल के महंगे होने के कारण माफिया अन्य राज्यों से पेट्रोल-डीजल लाकर प्रदेश में बेच रहे हैं। हर तरफ से दबाव बढ़ते देख कई बार पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती करने से इंकार करने वाली गहलोत सरकार ने अचानक घोषणा की कि वो भी अब पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी कितना वैट कम होगा इसकी घोषणा होनी बाकी है, परंतु इस घोषण ने प्रदेश जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है।

गहलोत ने मनमाने ढंग से बढ़ाया वैट

ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पहले से पेट्रोल-डीजल के दाम अधिक थे। राजस्थान की पूर्व सरकार में स्थिति थोड़ी अलग थी। सितम्बर, 2018 में चुनावों से ठीक पहले राजस्थान की पूर्व वसुंधरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर वैट को चार-चार प्रतिशत से कम कर दिया था। वसुंधरा राजे ने अपने शासनकाल में राज्य में वैल्यू एडेड टैक्स यानी (वैट) पेट्रोल पर 30% से घटाकर 26% और डीजल पर 22% से घटाकर 18% कर दिया था। तब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा था कि राज्य की आम जनता, किसानों व गृहिणियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

राज्य में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई अशोक गहलोत ने जुलाई 2019 में वापस पेट्रोल और डीजल पर वैट को 30% और 22% कर दिया। अर्थात जो दाम वसुंधरा राजे ने घटाये थे, उसे गहलोत सरकार ने बढ़ा दिया।

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on 'Rajasthan govt increases tax on petrol & diesel by 4% each': For winning elections, previous govt had reduced VAT by 4%. We have corrected the mistake committed by them. We have done nothing. Centre also hiked it many times. pic.twitter.com/o8pc8mYgcF