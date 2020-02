पिनाराई विजयन का दावा, केरल में न लागू होने देंगे CAA और न ही देंगे NPR को स्वीकृति

कोच्चि। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि सरकार न तो प्रदेश में नागरिकता संधोधन कानून (CAA) को लागू होने देगी और न ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के लिए अनुमति देगी। केरल के सीएम ने यह बात एक पुस्तक मेले के दौरान कही।

भाजपा नेता का दावा- CAA से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई भी कर सकता है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

विजयन ने आगे कहा कि न तो वह डिटेंशन सेंटर्स बनने देंगे और ना ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के दूसरे चरण के दौरान लोगों की जानकारी जुटाने देंगे।

Kerala CM Pinarayi Vijayan: State Govt will neither implement CAA, nor it will permit NPR enumeration.Detention centers will not be built. The State is ready to collect information as part of the census but wouldn't take part in data collection in second phase for NPR.(15.2.2020) pic.twitter.com/v7uzZ1Jpuz